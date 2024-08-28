Diyanet'ten FETÖ Atıflarına Soruşturma Başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan FETÖ İddialarına Yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirileri içinde yer alan FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklama ve Soruşturma Süreci

Diyanet'ten yapılan resmi açıklamada, belirli yayın organlarında, 2010-2011 yıllarına ait Diyanet İlmi Dergi makaleleri ve sempozyum bildirilerinde FETÖ kaynaklarına atıf yapıldığına dair iddiaların gündeme geldiği vurgulandı. Bu nedenle, konu hakkında açıklama yapılma gereği hissedildiği ifade edildi.

Yayınların İncelenmesi ve Gereken Önlemler

Diyanet, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile din istismarı konularında etkin bir mücadele sürdürmek amacıyla yayınlarının titizlikle incelendiğini belirtti. Başkanlık, FETÖ ile ilişkili yazarların eserlerinin arşivlerden çıkarıldığını, mevcut yayınların ise yayından kaldırıldığını ve imha işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Hassasiyet ve İdari Soruşturma

Diyanet, 27 Ağustos 2024 tarihinde ortaya çıkan haberlerle ilgili olarak azami hassasiyet göstererek konunun ciddiyetle ele alındığını ve idari soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu.