Diyanet’ten Hac Ansiklopedisi Projesi Başlatıldı

Diyanet’ten Hac Ansiklopedisi Projesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac Ansiklopedisi projesinin çalışmalarının başladığını açıkladı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak TDV İSAM öncülüğünde yürütülecek projenin tamamlanmasının ardından yayımlanmasının planlandığını belirtti.

Hac İbadetinin Önemi

Hac ibadetinin İslam dininin temel ibadetlerinden biri olduğunu vurgulayan Erbaş, bu ibadetin, dini hükümlerini, yerine getirildiği mekanları ve tarihsel süreç içindeki süreciyle diğer ibadetlerden nasıl ayrıldığını ifade etti.

Kapsamlı İçerik

Hac Ansiklopedisi’nin içeriği hakkında bilgi veren Erbaş, "Bu vesile ve gaye ile başlattığımız Hac Ansiklopedisi, haccın bir ibadet olarak dini hükümlerini, eda edildiği mekanları ve haccın rahatça yapılabilmesi için tarihsel olarak gelişen faaliyet alanlarını ele alacak. Aynı zamanda bu ibadet etrafında oluşan kurumsal kültüre dair birçok konuyu da kapsayacak" dedi.

İlim İnsanlarının Katkıları

Erbaş, projenin birçok değerli ilim insanının katkılarıyla hazırlanacağını ve yayımlandığında hac ibadetine dair literatüre en kapsamlı eserlerden biri olarak kazandırılacağını belirterek, "Ülkemizde ve İslam dünyasında bu eserin farkındalığa vesile olmasını temenni ediyorum"