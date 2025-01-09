Diyanet’ten 'Hafız Kal' Yarışması: Hafızlar Ödüllendiriliyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 yaş üstü hafızlara yönelik 'Hafız Kal' yarışmasını başlatıyor. Detaylar ve başvuru süresi burada.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:58
Diyanet’ten 'Hafız Kal' Yarışması: Hafızlar Ödüllendiriliyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Yeni Yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafızlığını tamamlayan 30 yaş üstü bireyler için "Hafız Kal" yarışması düzenliyor. Bu yarışma, hafızaların yeteneklerini sergileyebileceği önemli bir fırsat sunuyor.

Yarışma Koşulları

Kurumun internet sayfasında yer alan bilgilere göre, yarışmaya katılacak kişilerin Diyanet çalışanı olmaması ve daha önce gerçekleştirilen hafızlık yarışmalarının Türkiye finallerinde yer almamış olmaları gerekmektedir.

Başvuru ve Finale Dair Bilgiler

Başvuruların 7 Şubat tarihine kadar alınacağı yarışmanın Türkiye finalleri ise 5-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kadınlar Ankara'da, erkekler ise Kocaeli'de yarışacak.

Ödüller ve Detaylar

Yarışmada başarılı olanlara ödüller dağıtılacak. Birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 15 bin lira ödül verilecektir. Yarışmaya ilişkin detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alacaktır.

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