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Diyanet’ten Hafızlık Eğitimi İçin Yeni Rehber Kitap

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyenler için rehber kitap yayımladı. Eğitim dönemi için öğreticilere ve öğrencilere kaynak sunacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:40
Diyanet’ten Hafızlık Eğitimi İçin Yeni Rehber Kitap

Diyanet’ten Hafızlık Eğitimi Rehberi

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafızlık eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik yeni bir kaynak sundu. Hafızlık Eğitimi Rehber Kitabı, alanında uzman kişilerce hazırlandı ve öğrenci, öğretici ve aileler için rehberlik etme amacı taşıyor.

Kitapta Neler Var?

Hafızlık eğitim süreçlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı bu kitap, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi sayfasında yer alan içeriklerle destekleniyor. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, kitabın önümüzdeki eğitim döneminde paylaşılacağını duyurdu.

Uzun Soluklu Bir Yolculuk

Akbulut, "Hafızlık uzun soluklu bir yolculuktur" diyerek, 30 cüzden oluşan bir kitabın ezberlenmesinin zorluklarına dikkati çekti. Kitap, ezberleme sürecinde karşılaşılabilecek engellere de eğiliyor. Psikolojik danışmanlar, çocukların ihtiyaçlarını belirleyerek velilere ailede hafız yetiştirmenin önemini anlatıyor.

Ailelerin Rolü ve Öğreticilerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Rehber kitapta, hafızlık eğitimi sürecinde öğreticilerin dikkat etmesi gereken noktalar da detaylı bir şekilde işlemekte. Akbulut, "Hafızlığı çocuklara sevdirme gayesini taşıyoruz" diyerek, hem öğrencilerin ezber yeteneklerini pekiştireceklerini hem de ruh hallerini koruyacaklarını belirtti.

Modern Eğitim Yöntemleri ile Yenilik

Akbulut, hafızlık kurslarında psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca geleneksel metodları modern pedagogik biçimlerle birleştirerek, her çocuğun bireysel yeteneklerini dikkate alacak şekilde eğitim sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik "Hafızlık Eğitimi Rehber...

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik "Hafızlık Eğitimi Rehber Kitabı" hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik "Hafızlık Eğitimi Rehber...

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik "Hafızlık Eğitimi Rehber Kitabı" hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik "Hafızlık Eğitimi Rehber...

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik "Hafızlık Eğitimi Rehber Kitabı" hazırladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik "Hafızlık Eğitimi Rehber...

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafız olmak isteyen öğrencilere yönelik "Hafızlık Eğitimi Rehber Kitabı" hazırladı.

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