Diyanet Vakfı Gaziantep'te Yetim Çocuklara Kıyafet Desteği Sağladı

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gaziantep'te Anlamlı Destek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kış Bayramı Projesi" kapsamında Gaziantep'te 102 yetim çocuğa kıyafet desteğinde bulundu. Kentteki bir alışveriş merkezindeki mağazada gerçekleştirilen etkinlikte, TDV yetkilileri ve gönüllüler, çocukların kışlık kıyafetlerini seçmelerine yardımcı oldu.

Hayırseverlerin Desteği

Gaziantep Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayır sahiplerinin destekleriyle 100'den fazla çocuğa yardım ulaştırdıklarını belirtti. Sağlamoğlu, "Çocuklara kışın ihtiyaç duyacakları elbiseler konusunda bugün yardımcı oluyoruz. Şehrimiz bu konuda çok duyarlı. Dinimizin emrettiği şekilde onlara öncülük ederek kış ayında üşümemeleri için sahipsiz kalmamaları adına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Ressul Aydemir'den Destek Açıklaması

Ünlü rap sanatçısı Resul Aydemir de Türkiye'nin birçok ilinde ve dünya genelinde TDV ile ortak yardım faaliyetleri yürüttüklerini dile getirdi. Aydemir, "Gaziantep'te 102 kardeşimize kışlık giyim yardımı yapılıyor. Tek tek üzerlerinde denedik ve onların belirlediği ürünleri tercih ettik. Onlar da bu şekilde kendi tercihlerini aldılar ve mutlu oldular. Kışın üşümeyecekler biz de mutlu olacağız." şeklinde konuştu.