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Diyanet Vakfı'nın Toplantı İddiasına Resmi Yalanlama

Diyanet Vakfı, bağış ve zekatlarla otel toplantısı düzenlediği iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 20:54
Diyanet Vakfı'nın Toplantı İddiasına Resmi Yalanlama

Diyanet Vakfı'nın Toplantı İddiası Yanlış Çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenlediği yönündeki iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Açıklamadan Detaylar

DMM, bazı basın organlarında yer alan bu iddia ile ilgili olarak "Türkiye Diyanet Vakfı, lüks bir otelde toplantı düzenledi" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği" adlı programın tüm maliyetlerinin İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılandığı ifade edildi. Diyanet Vakfı'nın bu zirveye yalnızca katılım desteği sağladığı vurgulandı.

Sonuç olarak, kamuoyunun bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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