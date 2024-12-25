Diyanet ve Kırgızistan Arasında Dini İşbirliği Protokolü İmzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanlığı ve Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı ile önemli bir işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, din hizmetleri, din eğitimi ve dini saha araştırmalarını kapsayan geniş bir çerçevede işbirliği fırsatları sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, protokol öncesinde Kırgızistan heyetini kabul etti. Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Yusupov Azamat Mamatoviç ve Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Zakirov Abdulaziz Nazibekoviç ile yapılan görüşmede, Erbaş Türkiye ve Kırgızistan arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Mamatoviç, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kırgızistan'ın kardeş milletler olduğunu belirterek, işbirliğinin güçleneceğini vurguladı.

İmzalanan mutabakat zaptı, iki ülke arasında dini alanlarda ortak projelere olanak tanıyacak. Törene; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanlığı ve Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı arasında dini alanlarda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (solda), protokol öncesinde Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Yusupov Azamat Mamatoviç (ortada), Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Zakirov Abdulaziz Nazibekoviç (sağda) ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanlığı ve Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı arasında dini alanlarda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (solda), protokol öncesinde Kırgızistan Devlet Din Komisyonu Başkanı Yusupov Azamat Mamatoviç (ortada), Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Zakirov Abdulaziz Nazibekoviç (sağda) ve beraberlerindeki heyeti makamında kabul etti.