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Diyanetten Audi A8 açıklaması: “Makam aracı iade edildi”

Diyanet İşleri Başkanlığı, gündemde tartışma yaratan ‘Audi A8’ markalı makam aracının 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi' kapsamında iade edilmiş olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 15:11
Diyanetten Audi A8 açıklaması: “Makam aracı iade edildi”

'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi', Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan genelge sonrasında ise Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan tartışmalı makam aracı ile ilgili açıklama geldi. Gelen açıklamada, ‘Audi A8’ aracın iade edildiği ifade edildi.

Başkanlık, gündemde sıkça yer alan tartışmalı makam aracının iadesinin yanı sıra, 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi' ile ilgili olarak başka kararlarında alınmış olduğunu açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı eğitimlerin çevirim içi yapılması; zorunlu ihtiyaç olmadıkça teşkilatlara demirbaş eşya, kırtasiye gibi alımların yapılmaması; toplantıların çevrim içi olarak yapılması; zorunlu ve çok önemli haller dışında yurt dışı programların iptal edilmesi; uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanının geliştirilmesi gibi kararlar alındığı da belirtildi.

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