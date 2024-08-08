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Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

Diyarbakır'daki 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 10:12
Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Yangın Alarmı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 3. Sanayi Sitesi'nde, oto yedek parça satan bir iş yerinde, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi.

Yangının Yayılması

Yangın, kısa süre içinde 4 iş yerine yayılarak ciddi bir tehdide dönüşmüştür. Olay yerine hemen itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edilmiştir.

Ekiplerin Çalışmaları

Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Yangının sebebi ve maddi hasarlar hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangına müdahale ediliyor. Bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

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