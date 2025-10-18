Diyarbakır 9. Kitap Fuarı TÜYAP İmzasıyla Açıldı

Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverlerle buluştu

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) destekleriyle düzenlenen "Diyarbakır 9. Kitap Fuarı" kapılarını açtı. Açılış, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, açılış konuşmasında TÜYAP Grubu'nun ülke ekonomisine, istihdama ve ihracata katkı sağlayan fuarlar düzenlediğini belirtti. Ersözlü, kurumun bugüne kadar 40'ın üzerinde sektörde fuar hazırladığını vurguladı ve kitap fuarlarının ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

İlhan Ersözlü konuşmasında, «Fuar düzenlediğimiz sektörler arasında kitap sektörü bizim için ayrı bir öneme sahip ve bu fuarlar bizim için çok kıymetli. TÜYAP grubu olarak bir sosyal sorumluluk, aynı zamanda çok önemli bir misyonu olan bir grup, kitap grubu. Gençlerimizin, çocuklarımızın hayal dünyasına dokunan, onların ufuklarını açan, kitap okuma alışkanlığını arttırma misyonuyla hazırladığımız fuarlardır. Kitapseverlerle yazarları, şairleri buluşturan çok önemli bir platform. Biz gücümüz yettiğince kitap fuarlarını düzenlemeye devam edeceğiz.» ifadelerine yer verdi.

Ersözlü, bu yılki fuara yaklaşık 200 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığını, fuar kapsamında 65 etkinlik düzenleneceğini ve 400'ün üzerinde yazar, şair ve sanatçının Diyarbakır'da okuyucularla buluşacağını bildirdi. Ayrıca Ersözlü, «Fuarı, 200 binin üzerinde ziyaretçiyle kapatacağımızı öngörüyoruz, hedefliyoruz.» dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise fuarın Diyarbakır'ın ve bölgenin kültürel gelişimine katkı sunacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi; davetliler stantları gezdi ve yayınlarla ilgili bilgi aldı. Açılışa Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Fuar, 9 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

