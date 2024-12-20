Diyarbakır’a 12 Yeni Ambulans ve 4 UMKE Aracı Hizmete Girdi

Diyarbakır’da 12 Ambulans ve 4 UMKE Aracı Hizmete Alındı

Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 12 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı hizmete girdi. Yeni ambulans ve UMKE araçları ile sağlık altyapısının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Fermuar Sistemi ile Acil Durumlarda Hız

İl Sağlık Müdürlüğü, ambulansların olay yerine veya sağlık kuruluşlarına hızlı ulaşabilmesi için geçiş üstünlüğü sağlayan "Fermuar Sistemi"nin tanıtımını yapmak amacıyla bir program düzenledi. Program, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali Murat Zorluoğlu, sağlık alanının sürekli yenilenmesi gerektiğine vurgu yaparak, sağlık altyapısının güçlendirilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yeni Hastane Projeleri ve Sağlık Yatırımları

Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı süren 1000 yataklı şehir hastanesi ile ilgili bilgi veren Zorluoğlu, "İnşallah bu hastane 2025 yılının sonunda tamamlanacak ve 2026’nın ilk çeyreğinde tüm donanımıyla hizmete girecek," dedi. Ayrıca, şehrin başka bir noktasında ikinci bir şehir hastanesi için çalışmaların başladığını da sözlerine ekledi.

Fiziki Altyapı İhtiyacı ve Çağrı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Zorluoğlu, mevcut hastane binasının fiziki olarak yetersiz kaldığını dile getirerek, 600 yataklı yeni hastane yapımının 2025 yılı programında yer aldığını belirtti. Ambulanslara yol verme konusunda vatandaşları bilinçlenmeye davet eden Zorluoğlu, daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Güçlü Sağlık Altyapısı için İlk Adım

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, 12 ambulans ve 4 UMKE aracının katılımıyla güçlenen filonun, yerel sağlık hizmetlerini güçlendireceğini kaydetti. Kentte toplam 106 ambulans, 73 acil sağlık istasyonu ve yaklaşık 1150 ambulans personeli ile güçlü bir altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

Program sonunda, Vali Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı Murat Yıldız, İl Sağlık Müdürü Pamukçu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, yeni ambulansların ve UMKE araçlarının anahtarlarını personele teslim etti.

Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 12 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı hizmete alındı. İl Sağlık Müdürlüğünce, 12 ambulans ve 4 UMKE aracının hizmete alınması ile ambulanslara olay yerine veya sağlık kuruşlarına hızlı ulaşılması için geçiş üstünlüğü sağlayan "Fermuar Sistemi"nin tanıtımı amacıyla program düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu (sağ 2), programda personele yeni ambulansların ve UMKE araçlarının anahtarlarını teslim etti.

Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 12 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı hizmete alındı. İl Sağlık Müdürlüğünce, 12 ambulans ve 4 UMKE aracının hizmete alınması ile ambulanslara olay yerine veya sağlık kuruşlarına hızlı ulaşılması için geçiş üstünlüğü sağlayan "Fermuar Sistemi"nin tanıtımı amacıyla program düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu (sağ 2), programda personele yeni ambulansların ve UMKE araçlarının anahtarlarını teslim etti.