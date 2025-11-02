Diyarbakır Anneleri 2253. Günde Evlat Nöbetinde

Diyarbakır'da HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren anneler, 2253 gündür PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbette.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 13:58
Diyarbakır Anneleri 2253. Günde Evlat Nöbetinde

Diyarbakır Anneleri 2253. Günde Evlat Nöbetinde

Eski HDP il binası önündeki oturma eylemi sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2253'üncü gününde devam ediyor.

Ayten Elhaman, 7 yıldır oğlu Bayram'ın yolunu gözlediğini söyledi. Her gün evlatlarına kavuşma umuduyla eylem yaptıkları çadıra geldiklerini dile getiren Elhaman, "Biz anneler kararlıyız. Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Anne ve babalar hasretle evlatlarımızı bekliyoruz." dedi.

Elhaman, oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Güzide Demir de 6 yıldır oğlu Aziz için eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Oğlunu çok özlediğini dile getiren Demir, "Çocuklarımız gelene kadar buradan kalkmayacağız. Oğlum Aziz, sen neredeysen gel, güvenlik gülerimize teslim ol. Hasretle seni bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları