Diyarbakır Anneleri: 7 Yıldır Süren Evlat Nöbeti

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlatılan oturma eylemi, bugün 7 yıldır kararlılıkla devam eden bir evlat nöbetine dönüştü. Aileler, evlatlarının geri dönmesi için çadırları ve nöbet alanlarını terk etmiyor.

Ailelerin Mesajı

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, nöbetin 7 yıldır sürdüğünü belirterek, Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli tarafından başlatılan "Terörsüz Türkiye" girişiminin ardından bazı çocukların ailelerine döndüğünü söyledi. Aydın, "Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ sayesinde tek tek çocuklarımız gelmeye başladı. İnşallah hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız," dedi ve şehit ile gazi annelerine saygılarını sundu.

Bedriye Uslu, oğlu Mahmut Uslu için eylemi sürdüreceğini vurgulayarak, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’yi başlattılar. İnşallah gözümüzde barıştadır. Oğlum sen beni görüyorsan, duyuyorsan Mahmut’um yeterdir geri dön. Tüm arkadaşlarınla birlikte geri dönün, yeterdir. Bu çilemiz de bitsin. Allah rızası için geri dön" ifadelerini kullandı.

Güzide Demir ise, oğlu Aziz Demir için 7 yıldır nöbet tuttuğunu anlattı: "Bu mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımız gelene kadar biz buradayız. Biz ‘Terörsüz Türkiye’ istiyoruz. İnşallah barış olacak, bizim çocuklarımız hepsi gelir anne ve babasına kavuşur. Aziz oğlum, neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol oğlum. Cumhurbaşkanımız büyük bir cumhurbaşkanıdır. İnşallah tüm çocukları getirecek. Cumhurbaşkanımızdan ve Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun. İnşallah bu çocuklarımızın hepsini getirecekler."

Ailelerin ortak talebi, çocukların güvenlik güçlerine teslim edilmesi ve Türkiye'de barışın sağlanması yönünde. Nöbetin 7. yılında aileler, hem sabır hem de umut mesajı veriyor.

