Diyarbakır Anneleri: 7 Yıldır Süren Evlat Nöbeti

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri süren evlat nöbeti 7 yıldır devam ediyor; aileler 'Terörsüz Türkiye' çağrısıyla evlatlarını bekliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 22:21
Diyarbakır Anneleri: 7 Yıldır Süren Evlat Nöbeti

Diyarbakır Anneleri: 7 Yıldır Süren Evlat Nöbeti

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde başlatılan oturma eylemi, bugün 7 yıldır kararlılıkla devam eden bir evlat nöbetine dönüştü. Aileler, evlatlarının geri dönmesi için çadırları ve nöbet alanlarını terk etmiyor.

Ailelerin Mesajı

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, nöbetin 7 yıldır sürdüğünü belirterek, Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli tarafından başlatılan "Terörsüz Türkiye" girişiminin ardından bazı çocukların ailelerine döndüğünü söyledi. Aydın, "Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ sayesinde tek tek çocuklarımız gelmeye başladı. İnşallah hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız," dedi ve şehit ile gazi annelerine saygılarını sundu.

Bedriye Uslu, oğlu Mahmut Uslu için eylemi sürdüreceğini vurgulayarak, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’yi başlattılar. İnşallah gözümüzde barıştadır. Oğlum sen beni görüyorsan, duyuyorsan Mahmut’um yeterdir geri dön. Tüm arkadaşlarınla birlikte geri dönün, yeterdir. Bu çilemiz de bitsin. Allah rızası için geri dön" ifadelerini kullandı.

Güzide Demir ise, oğlu Aziz Demir için 7 yıldır nöbet tuttuğunu anlattı: "Bu mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklarımız gelene kadar biz buradayız. Biz ‘Terörsüz Türkiye’ istiyoruz. İnşallah barış olacak, bizim çocuklarımız hepsi gelir anne ve babasına kavuşur. Aziz oğlum, neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol oğlum. Cumhurbaşkanımız büyük bir cumhurbaşkanıdır. İnşallah tüm çocukları getirecek. Cumhurbaşkanımızdan ve Devlet Bahçeli’den Allah razı olsun. İnşallah bu çocuklarımızın hepsini getirecekler."

Ailelerin ortak talebi, çocukların güvenlik güçlerine teslim edilmesi ve Türkiye'de barışın sağlanması yönünde. Nöbetin 7. yılında aileler, hem sabır hem de umut mesajı veriyor.

DİYARBAKIR’DA ESKİ HDP İL BİNASI ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELER, 7 YILDIR EVLATLARINI BEKLEMEYE...

DİYARBAKIR’DA ESKİ HDP İL BİNASI ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELER, 7 YILDIR EVLATLARINI BEKLEMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR.

DİYARBAKIR’DA ESKİ HDP İL BİNASI ÖNÜNDE EYLEM YAPAN AİLELER, 7 YILDIR EVLATLARINI BEKLEMEYE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis Cezaevi Yolu'nda Kaza: 4 Kişi Yaralandı
2
Malatya'da 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde yaşamını yitirdi
3
Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sungurlu Belediyesi İtfaiyesi Tarafından Kurtarıldı
4
Ağrı Doğubayazıt’ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Diyarbakır Anneleri: 7 Yıldır Süren Evlat Nöbeti
6
Orhangazi'de Freni Boşalan Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı
7
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı