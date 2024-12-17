Diyarbakır Anneleri, Çocukları İçin Nöbette: 1933. Gün

Diyarbakır Anneleri, Çocukları İçin Nöbette

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlatlarına kavuşma umudunu canlı tutmaya devam ediyor. 3 Eylül 2019'da başlayan oturma eylemi, bu hafta 1933. gününe girdi.

Oturma eyleminde anneler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdürürken, Süheyla Demir, kızı Hayal için burada olduklarını belirtti. Demir, "Evlatlarımız HDP tarafından kaçırılıp PKK’ya teslim edildi. Dönün gelin annelerinizin dizinin dibine. Sizin yeriniz orası değil. Hasretinize dayanamıyoruz artık, ciğerimiz yanıyor. Günümüz gün, gecemiz gece değil." şeklinde duygularını ifade etti.

Bu eyleme Van'dan katılan baba Yusuf Erdinç ise oğlunun 2015 yılında üniversitede okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı. Oğlu için eylem yapan Erdinç, "Evladım HDP tarafından kaçırılıp PKK’ya teslim edildi. Şu an sağ mı, ölü mü bilmiyorum. Evladımı bu çadırda bekliyorum." dedi.

Diyarbakır annelerinin gösterdiği kararlılık, evlatlarına kavuşma umudunun her geçen gün artmasına neden oluyor.