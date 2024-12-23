Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetinde Kararlılıkta Sınır Tanımıyor

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan anneler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşabilmek için kararlılıkla mücadele ediyor. 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, 1939. gününde devam ediyor. Eski HDP il binası önünde bir araya gelen anneler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla evlatlarını bekliyor.

Süheyla Demir'in Umudu

Oturma eyleminin sürmesinin önemli bir nedeninin, çocukların kurtarılması için verdikleri mücadele olduğunu belirten Anne Süheyla Demir, 10 yıldır görmediği kızı Hayal'e kavuşmak istediğini dile getirdi. Demir, "Yaz, kış demeden burada bekliyoruz. Kararlıyız, evlatlarımızı terörün pençesinden kurtaracağız. Tek bir evladımız dağda kalmayana kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

Diğer Annelerin Destanı

Hakkari'den gelerek eylem yapan Anne Sedika Alkan ise oğlu Ercan için burada olduğunu ifade etti. Alkan, "Oğlumun sağ salim dönmesini istiyorum. Oğlum gelene kadar bu çadırdan gitmeyeceğim." dedi.

Teröre Karşı Ses Yükseltiyorlar

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer, bu alanda 25 Aralık'ta düzenleyecekleri "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Nefes Programı" için çağrı yaptı. Biçer, "Sesimizi teröre karşı yükseltiyoruz. 25 Aralık'ta davetimiz üzerine Grup Tillo ile burada bir program düzenleyeceğiz. Herkesi Diyarbakır annelerine ses ve nefes olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.