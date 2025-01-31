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Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyorlar.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:56
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor

Diyarbakır'da, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren anneler, evlatlarını kurtarma umuduyla eylemlerine devam ediyor. 3 Eylül 2019'da başlayan bu eylem, 1978'inci gününde kararlılıkla sürüyor.

Evlatlarını PKK’nın Elinden Kurtarmak için Savunuyorlar

Eylemde yer alan anne Sariye Tokay, oğlu Mehmet’e kavuşma umuduyla burada bulunduğunu belirtiyor. Tokay, şöyle konuştu: "2014'ten bu yana oğlumu arıyorum. Yeter artık, çocuklarımızı bıraksınlar. Ülkemizde PKK'yı, terörü istemiyoruz. Anne ve babalar olarak 6 yıldır buradayız. Gözyaşı döküyoruz, feryat ediyoruz. Evlatlarımızı bıraksınlar. Eylemimiz kararlı bir şekilde devam edecek. Evlatlarımızı PKK'nın elinden kurtarmadan buradan kalkmayacağız. Mücadele vermeye devam edeceğiz. Oğlum evine, sıcak yuvana, anne ve babana dön. Yeter artık."

Diğer Ailelerin Mücadelesi

Siirt’ten oğlu Sedat için oturma eylemine katılan Baba Aydın Dağtekin ise benzer duygular içerisinde, oğlu için mücadele ettiğini ifade ediyor. Oğlunun 2015'te belediyede staj gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Dağtekin, “Annesi 7 ay önce beyin kanaması sonucu vefat etti. Çocuklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Evladım gelsin, devlete teslim olsun.” şeklinde konuştu.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

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