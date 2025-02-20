Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini Sürdürüyor: Kararlılıkları Dikkat Çekiyor

Diyarbakır Anneleri, Evlat Nöbetini Kararlılıkla Sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak amacıyla eski HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine devam ediyor. Eylem, 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana 1998'inci gününde sürüyor.

Evlat nöbeti, umut dolu bekleyişlerle dolu. Anneler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla başlatılan bu eylemde kararlılıkla yer alıyor. Annelerden Sariye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşma umuduyla eylemini sürdürdüğünü ifade etti. Tokay, şunları söyledi:

"Eylemimizde kararlıyız. Tek bir evlat dağda kalmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Devletimizin gücüyle evlatlarımız gelip teslim oluyor. Her gelen çocuk bizim için büyük bir umut. İnşallah diğer anne ve babaların yaşadığı sevinci biz de yaşarız."

Bedriye Uslu'nun Umudu

Diğer bir anne Bedriye Uslu da oğlu Mahmut için eylemde bulunuyor. Uslu, evlatları için mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Allah'ın izni, devletimizin gücüyle oğlumu almakta kararlıyım, vazgeçmeyeceğim. Ayaklarım tuttukça buraya geleceğim. İnşallah oğlumu alıp eve götüreceğim" dedi. Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1998'inci gününde devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1998'inci gününde devam ediyor.