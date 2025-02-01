Diyarbakır Anneleri: Evlatlarına Kavuşma Mücadelesi Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemlerini sürdürüyor. HDP il binası önünde gerçekleştirilen oturma eylemi, 1979. gününe girdi.

Anne Necibe Çifçi, oğlu Rojhat için umutla bu eylemi sürdürdüğünü belirterek, "Evladımı okula göndermek istiyordum, onun eline kalem verecektim ama onlar silah verdiler" dedi. Çifçi, evlatlarının geri verilmesini istediğini vurgulayarak, "Mal mülk değil, evlatlarımızı istiyoruz. 10 yıldır oğlumu görmedim. Evlat acısı çok zor. Artık bu acıları çekmeyelim," ifadelerini kullandı.

Baba Nihat Aydın ise oğlu Mehmet'e kavuşma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Aydın, "Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Yaz veya kış olması sizin için önemli değil. 50 derece sıcaklıkta da sıfırın altında 18 derecede de nöbetimize devam edeceğiz. Evlatlarımız için yaşıyoruz. Onlar için sonuna kadar mücadele edeceğiz," şeklinde konuştu.

Diyarbakır anneleri, kar, kış, yağmur, çamur demeden evlatlarına kavuşabilmek için eylemlerine devam edeceklerini belirtiyorlar.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.