DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.661.043,46 -0,34%

Diyarbakır Anneleri: Evlatlarına Kavuşma Mücadelesi Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:36
Diyarbakır Anneleri: Evlatlarına Kavuşma Mücadelesi Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemlerini sürdürüyor. HDP il binası önünde gerçekleştirilen oturma eylemi, 1979. gününe girdi.

Anne Necibe Çifçi, oğlu Rojhat için umutla bu eylemi sürdürdüğünü belirterek, "Evladımı okula göndermek istiyordum, onun eline kalem verecektim ama onlar silah verdiler" dedi. Çifçi, evlatlarının geri verilmesini istediğini vurgulayarak, "Mal mülk değil, evlatlarımızı istiyoruz. 10 yıldır oğlumu görmedim. Evlat acısı çok zor. Artık bu acıları çekmeyelim," ifadelerini kullandı.

Baba Nihat Aydın ise oğlu Mehmet'e kavuşma mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Aydın, "Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Yaz veya kış olması sizin için önemli değil. 50 derece sıcaklıkta da sıfırın altında 18 derecede de nöbetimize devam edeceğiz. Evlatlarımız için yaşıyoruz. Onlar için sonuna kadar mücadele edeceğiz," şeklinde konuştu.

Diyarbakır anneleri, kar, kış, yağmur, çamur demeden evlatlarına kavuşabilmek için eylemlerine devam edeceklerini belirtiyorlar.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin Emanetine Sahip Çıkmalıyız
2
TİKA, Arnavutluk'ta Eğitim Desteklerini Genişletiyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik Programla Refah Seviyesi Artacak
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması: Somut Sonuçlar Yolda
5
BMGK Sudan'daki Tırmanan Şiddeti Kınıyor ve Çözüm Çağrısında Bulunuyor
6
Ankara'da 4 Bin 515 Tarihi Sikke ve Obje Ele Geçirildi
7
Refah Sınır Kapısı, Yaralıların Tahliyesi İçin Açıldı: 50 Çocuk Mısır'a Geçti

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!