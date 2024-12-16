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Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak için 1932 gündür eylem yapıyor. Anneler, çocuklarına geri dönmeleri çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:36
Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor

Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak amacıyla eski HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemini sürdürüyorlar. 3 Eylül 2019'da başlayan bu eylem, 1932. gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyen annelerden Çiğdem Adak, oğlu Enes'i 4 yıldır görmediğini belirtti. Eylemine katılma kararlılığını vurgulayan Adak, "Onsuz gecemiz gece, gündüzümüz gündüz değil. Oğlum 16 yaşındaydı, daha çocuktu. Oğluma da diğer gençlere de sesleniyorum, annenize, ailenize, vatanınıza geri dönün." ifadelerini kullandı.

Van'dan gelerek eyleme katılan Gevez Erdinç ise oğlu Mikail'in Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğu sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getirdi. Çok özlediği oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Erdinç, annelerin umut dolu bekleyişinin devam edeceğini vurguladı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

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