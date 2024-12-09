Diyarbakır Anneleri Gece Nöbetine Başladı: Mücadele Sürüyor

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için sürdürdükleri evlat nöbetine artık geceleri de devam etme kararı aldı. 2019 yılının Eylül ayında başlatılan oturma eylemi, 1925'inci gününde kararlılıkla sürüyor.

Evlatları için mücadelelerine sarsılmaz bir azimle devam eden aileler, eski HDP il binası önünde kurdukları nöbet çadırında, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdürüyorlar.

Anne Sariye Tokay, basın mensuplarına verdiği demeçte, oğlu Mehmet'in yaklaşık 13 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü dile getirdi. Tokay, aileler olarak her koşulda evlatları için mücadele verdiklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Anne ve babalar olarak artık gece nöbetine de başladık. Gece gündüz fark etmeksizin burada olacağız. Mücadelemizi bırakmayacağız. Ta ki mücadelemiz sonuç verene kadar. Onlar (Terör örgütü PKK) evlatlarımızı bizden kopardılar. Çocuklarımızı bırakın, o kanlı ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin."

Tokay, tüm çocuklara güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu. Mücadelenin kararlılığı ve azmi her geçen gün daha da artıyor.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde tuttukları evlat nöbetini gece de sürdürme kararı aldı.

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde tuttukları evlat nöbetini gece de sürdürme kararı aldı.