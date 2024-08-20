Diyarbakır Anneleri İçin Destek Ziyareti

Diyarbakır Annelerinin Direnişine Destek Ziyareti

PKK tarafından kaçırılan çocuklarının peşinden giden ailelerin, 3 Eylül 2019'dan bu yana sürdürdüğü oturma eylemine, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'dan destek ziyareti geldi. Bu mücadele 1814 gündür devam ediyor.

Ailelerin Mücadelesi

Ataman, ziyaretinde evlat nöbeti tutan ailelerin tek arzularının çocuklarına kavuşmak olduğunu dile getirdi. "Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmak için açtığı bayrak, korku duvarlarını yıktı. Bugüne kadar 55 aile çocuklarına kavuştu ancak halen 376 aile evlatlarını beklemeye devam ediyor," dedi.

Destek Çağrısı

Ataman, bu onurlu mücadelede kahraman annelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Herkesi bu onurlu mücadeleye destek vermeye, annelerimizin yanında durmaya davet ediyorum. 3 Eylül'de tüm kadın milletvekillerini Diyarbakır'a bekliyoruz. Diyarbakır annelerine destek olalım, ses olalım," şeklinde konuştu.