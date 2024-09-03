Diyarbakır Anneleri İçin 'Sesler ve Yüzler' Filmi Gösterildi

Diyarbakır Annelerinin Hikayesi "Sesler ve Yüzler" Filminde

Diyarbakır annelerinin yaşadığı zorlu süreci anlatan "Sesler ve Yüzler" adlı filmin gösterimi gerçekleşti. Gösterim, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin hikayelerine odaklanıyor.

Gösterim Detayları

Filmin gösterimi Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi. Gösterimin ardından, filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, yönetmen Yasemin Çekiç ile bir söyleşi yapıldı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, Miroğlu, Çekiç, evlat nöbetinde yer alan aileler ve davetliler bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Gelecek Gösterimler

Filmin gösteriminin, Mardin, Siirt, Şırnak, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Bingöl gibi şehirlerde de yapılması planlanıyor.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Kayapınar Halk Kütüphanesi Salonu'nda gerçekleştirildi.