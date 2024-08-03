Diyarbakır Anneleri Kavurucu Sıcaklarda Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetinde

Diyarbakır'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklar için yapılan evlat nöbeti, kavurucu sıcaktaki zorluklara rağmen devam ediyor. 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi, 1797. gününe girdi. Anneler, çocuklarının fotoğraflarını ellerinde tutarak evlatlarını almak için kararlılıkla bekliyorlar.

Rahime Taşçı’nın İfadesi

Evlat nöbetinde yer alan annelerden biri olan Rahime Taşçı, eylemlerini sürdürme konusunda kararlılıklarını ifade etti. Taşçı, "Ölene kadar evladımın peşini bırakmayacağım. Oğlum için bu sıcaklara rağmen bekliyorum. Önce Allah'a, sonra devlete güveniyorum. Faruk'u almadan gitmeyeceğim. Oğlumu çok özledim. Faruk, beni duyuyor veya görüyorsan gel. Kız kardeşin ve babanla seni bekliyoruz." şeklinde duygularını dile getirdi.

Ömer Tokay’ın Bekleyişi

Evlat nöbetine katılan bir diğer baba olan Ömer Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşana kadar eylemine devam edeceğini belirtti. Tokay, çocuğunun piknik için evden ayrıldığını ve HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını aktardı. Tokay, "HDP'liler tarafından dağa kaçırıldı. Çocuğumu alana kadar nöbeti bırakmayacağım. Yaklaşık 40 derece sıcaklıkta evlat nöbetimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin kararlılığı ve verdiği mücadele, toplumda büyük bir duygu yoğunluğu yaratmaya devam ediyor. Bu eylemler, annelerin evlatlarına ulaşma umudunun asla sönmeyeceğinin bir göstergesi.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.