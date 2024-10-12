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Diyarbakır Anneleri'nden Tepki: 'Mücadelemizi Durduramazlar'

Diyarbakır anneleri, şehir dışından katılan annelerin geri gönderildiği iddialarına yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:04
Diyarbakır Anneleri'nden Tepki: 'Mücadelemizi Durduramazlar'

Diyarbakır Anneleri'nin Kararlılığı

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için başlattıkları eyleme devam ediyor. Eylem, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlamış olup, şu an 1867'inci gününe ulaşmıştır.

Sosyal Medya İddialarına Tepki

Son günlerde, bazı sosyal medya hesaplarında Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine geri gönderildiği iddiası öne sürüldü. Bu duruma karşı çıkan aileler, babalardan Süleyman Aydın'ın aracılığıyla açıklama yaptı.

Baba Süleyman Aydın'ın Açıklamaları

Aydın, aileler adına yaptığı basın açıklamasında, "Bu mücadelemizi kimse durduramayacak. Provokatörlük yapmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çocukları terör örgütü PKK ve onun uzantılarından alana kadar bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mücadele ve Destek

Aydın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu süreçte kendilerine destek verdiğini ve şimdiye kadar 55'ten fazla evladın kendilerine kavuşturulduğunu belirtti. Ayrıca, "Bir gün bile yanımıza gelip acımızı paylaşmadılar ama hakkımızda yalan haberler yapıyorlar. Bu tür haberleri nefretle kınıyoruz. Bu mücadele, Türkiye'nin evlatları için. Sonuna kadar devam edeceğiz" sözleriyle sözlerini tamamladı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP...

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1867'inci gününde sürüyor. Diyarbakır'da evlatları için eylem yapan aileler, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP...

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1867'inci gününde sürüyor. Diyarbakır'da evlatları için eylem yapan aileler, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP...

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1867'inci gününde sürüyor. Diyarbakır'da evlatları için eylem yapan aileler, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP...

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1867'inci gününde sürüyor. Diyarbakır'da evlatları için eylem yapan aileler, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP...

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1867'inci gününde sürüyor. Diyarbakır'da evlatları için eylem yapan aileler, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Diyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiği" iddiasına tepki gösterdi.

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