Diyarbakır Anneleri'ne Bir Destek Daha: Yeni Aile Eyleme Katıldı

Diyarbakır Anneleri'nin Eylemi Devam Ediyor

Diyarbakır annelerinin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için başlattıkları oturma eylemi, artık 1922. gününe girdi.

Yeni Aile Eyleme Katıldı

Oturma eylemine Mardin'den, 10 yıl önce oğulları Hamdullah için gelen Kamile ve Abdurrahman Karagöz çifti de katıldı. Mazıdağı ilçesinden gelen aile, terör örgütü tarafından kaybedilen evlatları için adalet arıyor.

Baba Abdurrahman Karagöz, eyleme katılmasının sebebini şöyle dile getirdi: "Oğluma kavuşmak için buradayım. 10 yıldır ondan haber alamıyorum. Çocuğumu istiyorum. Oğlumuzun geri dönmesini istiyoruz."

Anne ve baba, bu duygusal bekleyişlerini sürdürerek, tüm anneler gibi evlatlarına kavuşmayı umut ediyorlar.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı. Mardin'den 10 yıl önce dağa götürülen oğulları Hamdullah için Mazıdağı ilçesinden gelen anne Kamile ve baba Abdurrahman Karagöz, oturma eylemine dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı. Mardin'den 10 yıl önce dağa götürülen oğulları Hamdullah için Mazıdağı ilçesinden gelen anne Kamile ve baba Abdurrahman Karagöz, oturma eylemine dahil oldu.