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Diyarbakır Anneleri Yeni Yıla Evlat Nöbetiyle Girdi

Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylemlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:25
Diyarbakır Anneleri Yeni Yıla Evlat Nöbetiyle Girdi

Diyarbakır Anneleri Yeni Yıla Evlat Nöbetiyle Girdi

Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşma umuduyla yeni yılın ilk gününde de nöbetlerini sürdürüyor. 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi, tam 1948inci gününde devam ederken, annelerin kararlılığı dikkat çekiyor.

Evlat Hasreti ile Mücadele

Anne Ayten Elhaman, 7 yıldır göremediği oğlu Bayram'ı özlediğini belirterek, "Annelerin yüreğini çalıp dağlara, taşlara götürmüşler. 2025'te inşallah hiçbir çocuk dağda kalmayacak. Anne ve babalar olarak buradayız. Eylemimize devam edeceğiz. 10-15 yıl da geçse buradayız. Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz," dedi.

Elhaman, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında da bulundu.

Yüreği Yanan Anneler

Anne Nazlı Sancar ise, 13 yıldır görmediği kızı Şeyma'ya kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini ifade etti. "Evladımın yüzünü unuttum. Onun, bana 'anne' demesine hasret kaldım. Ne olur Şeyma, kızım gel ve bana 'anne' de. Seni koklayayım. Burada hasretle, özlemle seni bekliyorum. Yüreğim yandı, başka çocukların ciğeri yanmasın. Evim yıkıldı, başka annelerin evi yıkılmasın," şeklinde duygularını dile getirdi.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetine devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetine devam ediyor.

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