Diyarbakır Annelerine Yeni Katılımlar

Diyarbakır Annelerinin Eylemi Devam Ediyor

Diyarbakır'da, evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin yürüttüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı. Eski HDP il binası önünde gerçekleştirilen evlat nöbeti, 3 Eylül 2019'dan bu yana kesintisiz sürerek 1891 günde ulaşmış durumda.

Yeni Katılımlar ve Acı Hikayeler

Geçtiğimiz yıl 20 yaşındayken çalışmak üzere Hollanda'ya giden ve teröristler tarafından dağa götürülen oğlu Vural Işıklı için annesi Nilüfer Polat, eyleme katıldı. Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Oğlumdan 13 aydır haber alamadım. Çocuğum PKK'lıların elinde. Evladımı versinler. Çocuğumdan başka hiçbir şey istemiyorum. Yalvarıyorum, oğlum beni görsün, sesimi duysun. Dördüncü evre kanser hastasıyım. Son nefeslerimde çocuğumu görmek istiyorum.” şeklinde duygusal bir çağrıda bulundu.

Bu eyleme katılan bir diğer kişi ise, 2013 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan kız kardeşi R.N.'nin ablası A.A. oldu.

Evlatlarını kurtarmak için mücadele eden annelerin eylemi, umut ve kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine iki aile daha katıldı. Annelerin evlat nöbetine, 20 yaşındayken çalışmak için gittiği Hollanda'dan dağa götürülen oğlu Vural Işıklı'nın Ankara'dan gelen annesi Nilüfer Polat dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine iki aile daha katıldı. Annelerin evlat nöbetine, 20 yaşındayken çalışmak için gittiği Hollanda'dan dağa götürülen oğlu Vural Işıklı'nın Ankara'dan gelen annesi Nilüfer Polat dahil oldu.