Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti 7. Yılında — 2193. Günde 62 Aile Evladına Kavuştu

Diyarbakır'da eski HDP il binası önündeki evlat nöbeti 7. yılına girdi. 3 Eylül 2019'dan bu yana 2193 gündür süren eylemde 62 aile evladına kavuştu.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:59
Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti 7. Yılında

2193'üncü gün: Kararlılık ve umut sürüyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi, eski HDP il binası önünde 2193'üncü gününde devam ediyor. Eyleme katılan aile sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerle birlikte 384e yükseldi; bu kararlı duruş sayesinde 62 aile evladına kavuştu.

Anne Ayten Elhaman: "Ellerimizde çocuklarımızın fotoğraflarıyla eylemimize devam ediyoruz. Anneler olarak her sabah bir umutla çadıra geliyoruz. Oğlum Bayram için oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyorum. Terörsüz Türkiye sürecini destekliyoruz. Allah, Cumhurbaşkanımızdan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den razı olsun. Anneler olarak yılmadık, kararlıyız. Süreçten dolayı umutluyuz. İnşallah bütün çocuklar silahları bırakıp gelir."

Sariye Tokay (oğlu Mehmet için): "Oğlum 2011'de kandırılarak dağa götürüldü. Bu nedenle çocuğuma kavuşmak için eylem yapıyorum. Bu sürece katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Tek dileğimiz, evlatlarımız verilsin. Evlat acısı hiçbir acıya benzemez. Evlatlarımız gelene kadar mücadelemizi bırakmayacağız. Sonuna kadar kararlıyız. Çocuklarımızın peşini bırakmayacağız."

Tokay, oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyerek hasretin sona ermesini diledi.

Güzide Demir (oğlu Aziz için): "Başlatılan süreç inşallah tamamlanır. Buradayız, kararlıyız, çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz."

Sevgi Çağmar (oğlu Yavuz için): "Yaklaşık 11 yıldır evladımı özlüyorum. Umutluyuz, terör bitsin; inşallah Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle çocuklarımız eve gelecek. Evladımı çok özledim, bir an önce ona sarılmak istiyorum. Evlat acısı hiçbir acıya benzemez."

Eylem, büyük dayanışma ve kararlılıkla sürüyor; aileler evlatlarına kavuşana dek nöbeti bırakmayacaklarını vurguluyor.

