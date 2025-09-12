Diyarbakır Bağlar'da bıçaklı saldırı: Erkan C. (40) yaşamını yitirdi

Diyarbakır Bağlar'da Alipınar Caddesi'nde çocuklarını minibüse bindiren Erkan C. (40), Y.D. tarafından bıçaklandı; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:27
Diyarbakır Bağlar'da bıçaklı saldırı: Erkan C. (40) yaşamını yitirdi

Diyarbakır Bağlar'da bıçaklı saldırı: Erkan C. (40) yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay

Erkan C. (40), Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesinde çocuklarını minibüse bindirdiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen Erkan C. kurtarılamadı.

Soruşturma

Polis ekipleri, şüpheli Y.D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak