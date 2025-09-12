Diyarbakır Bağlar'da bıçaklı saldırı: Erkan C. (40) yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay

Erkan C. (40), Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesinde çocuklarını minibüse bindirdiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen Erkan C. kurtarılamadı.

Soruşturma

Polis ekipleri, şüpheli Y.D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.