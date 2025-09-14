Diyarbakır Bağlar'da bıçaklı saldırı: Zanlı Y.D. tutuklandı
Olay ve soruşturma detayları
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Olay, önceki gün Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Erkan C., çocuklarını minibüse bindirdiği sırada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Soruşturma ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.