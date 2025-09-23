Diyarbakır Bağlar'da Ev Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır Bağlar'da Evde Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Oğlaklı Mahallesi'nde bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangının çıktığı anlara ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşıldı.

Olayın Seyri

Yangın, dairede henüz bilinmeyen nedenle başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.

Müdahale ve Son Durum

Bina sakinleri, duman nedeniyle mahsur kaldıkları evlerinden ekiplerin yardımıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Müdahale sonucu yangın söndürülürken, 4 kişi dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangının evde hasara yol açtığı, çıkış nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

