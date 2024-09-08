Diyarbakır Bağlar'da Kaybolan Çocuk Bulundu: İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

Diyarbakır'da Üzücü Bir Gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan küçük Narin için önemli bir açıklama yaptı.

Acı Haber Geldi

Bakan Yerlikaya, "Maalesef kaybolan Narin kızımızın cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulunmuştur." ifadesini kullandı. Bu trajik olay, bölgedeki halkı derin bir üzüntüye sevk etti. Jandarma Ekipleri Özverili Çalıştı

Olayın ardından bölgeye intikal eden Jandarma ekipleri, Narin'in bulunması için büyük bir çaba sarf ettiler. Ancak sonucun bu şekilde olması, herkesi derinden etkiledi.

Halk, kaybolan küçük kız için dualar etmiş ve güvenlik güçlerinin çalışmalarını takip etmişti. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle tüm dikkatler, Narin'in ailesinin yaşadığı acıya çevrildi.