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Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Narin Güran Davası Açıklaması

Diyarbakır Baro Başkanı, Narin Güran'ın ölümüne dair adli rapor hakkında bilgi verdi ve sosyal medyada yayılan yanlış haberlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 21:45
Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Narin Güran Davası Açıklaması

Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerin sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

DNA Örnekleri Hakkında Bilgiler

Eren, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından Narin'in bedeni ve bulunduğu torbadan alınan örneklerde üçüncü şahıslara ait herhangi bir DNA'nın tespit edilmediğini ifade etti. Eren, "Bu, bir ön rapor değil. Bu, sadece alınan numunelerin sonuçları hakkında bilgi veren bir rapordur. Narin'in ölümüne sebep olan unsurlara dair bir rapor değildir," dedi.

Soruşturmanın Devamı

Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, Baro Başkanı Eren, İstanbul'dan henüz bir adli tıp raporu almadıklarını belirtti.

Yanlış Bilgilere Dikkat!

Eren, sosyal medyada "ölüm sebebine ilişkin tespit yapılmadığı" yönünde yayılan bilgilerin yanlış olduğunu vurgulayarak, bu durumun düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, 19 gün su altında kalan Narin'in vücudundan alınan örneklerin, olası DNA tespiti için uygun koşulları ortadan kaldırdığını ifade etti.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır...

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır...

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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