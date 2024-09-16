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Diyarbakır Barosu, Narin Güran Soruşturmasında Hukuki Destek Sağlayacak

Diyarbakır Barosu Başkanı Eren, Narin Güran cinayetiyle ilgili hukuki destek talebinde bulunan Baran Güran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:19
Diyarbakır Barosu, Narin Güran Soruşturmasında Hukuki Destek Sağlayacak

Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Soruşturmasına Destek

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Eren, Baran Güran’ın kendilerine hukuki destek talebinde bulunduğunu ve sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Baran Güran'ın Talebi

8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, Baro’ya başvurarak kardeşinin faillerinin tespit edilmesini istedi. Eren, “Baran Güran, baromuza hukuki destek talep etti. Biz de onun vekili olarak dosyaya vekaletnameyi sunduk.” şeklinde konuştu.

Soruşturma Sürecine Dair Bilgiler

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürecini takip ettiklerini vurgulayan Eren, “Bu dosyadaki rolümüzü ilk günden beri sürdürüyoruz. Müşteki olarak başvuru yaptık fakat henüz bir karar verilmedi.” dedi.

Kommisyon Kurulacak

Eren, soruşturmanın daha etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla avukatlardan oluşan bir komisyon kuracaklarını ifade etti. “Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi’nden avukatlarımız ile birlikte tecrübeli bir ekip oluşturacağız.” diye ekledi.

Gözaltı Süreci ve Raporlar

Soruşturma aşamasında devam eden gözaltı işlemleriyle ilgili bilgi veren Eren, adli tıp raporlarının kritik önem taşıdığını belirtti. “Narin’in ölüm sebebine dair rapor henüz gelmedi. DNA raporu ise daha önce elde edildi. Şu an yeni bir gelişme yok; ifade işlemleri devam ediyor.” şeklinde konuştu.

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