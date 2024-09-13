Diyarbakır Barosu Narin Güran Soruşturmasında Müşteki Oldu

Diyarbakır Barosu, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak resmi olarak müşteki sıfatıyla dosyaya katıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:06
Diyarbakır Barosu Narin Güran Soruşturmasında Müşteki Oldu

Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Açıklaması

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan cinayetinin soruşturması devam ediyor.

Başvuru Detayları

Eren, Baro olarak davaya müşteki sıfatıyla başvurduklarını ifade ederek, "Diyarbakır Barosu, Narin'imizin müştekisi olarak dosyaya başvuru yaptı. Dava süreçlerinde biz buna katılma sıfatı diyoruz," dedi. Bu vakanın, ülkede benzer olaylar açısından bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı.

Baro’nun Rolü

Başkan Eren, ilk andan itibaren Narin Güran’ın davasına katkı sağladıklarını belirtti. Aile bireylerinin davaya şüpheli konumda olmaları nedeniyle, müşteki sıfatı kazanamayacaklarını, bu nedenle resmi yazılı başvuru ile dosyaya dahil edilme talebinde bulunduklarını açıkladı.

Adalet Arayışı

Eren, "Baro olarak amacımız, Narin için adaletin sağlanması ve faillerinin hak ettikleri cezayı almalarıdır," şeklinde konuştu. Narin Güran'ın katilliğiyle ilgili ilerleyen süreçlerin, adaletin tesis edilmesini umduğunu bildirdi.

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak...

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasına ilişkin dosyaya müşteki olarak başvuru yaptıklarını açıkladı.

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