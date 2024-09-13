DOLAR
33,95 -0,32%
EURO
37,57 -0,1%
ALTIN
2.794,07 -0,23%
BITCOIN
1.969.694,37 0,38%

Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran'ın cinayet soruşturmasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 01:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 01:05
Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama

Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Açıklama

Diyarbakır Barosu'nun Başkanı Nahit Eren, genç kadın Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturma hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Eren, tutuklu ve gözaltında olan kişilerin telefonlarının incelendiğini ve silinen verilere ulaşmak için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

Narin Güran'ın Ölümü

Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolarak, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tutuklamalar ve İddialar

Eren, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın öldürmeye iştirak etmekten dolayı mahkemeye sevk edildiğini belirtti. Diğer kişilerle ilgili olarak da "suç delillerini gizlemek" suçu üzerinden işlem yapıldığını söyledi.

Telefonda İncelemeler Sürüyor

Bir gazetecinin, Salim Güran'ın silinen mesajlarına dair sorusuna Eren, şu yanıtı verdi: "Gözaltında olan ve daha önce tutuklananların telefonlarındaki inceleme süreçlerine devam ediliyor. Bazı telefonların silinen bilgilerine erişim sağlamak için çalışmalara devam ediliyor."

İştirak ve Katliam İddiası

Nahit Eren, cinayet soruşturması hakkında şunları ifade etti:

"Bir suçun işlenmesine karar veren, birlikte gerçekleştiren ve o suçun işlenmesine yardım eden kişi de o suça iştirak etmiş olur. Burada birden fazla kişi tarafından iştirak söz konusu. Azmettirenler de iştirake girer.”

Gizli Tanık İddiaları

Eren, bir gizli tanığın olmadığını, soruşturma sürecinde bazı bilgilerin gizliliğinin ihlal edildiğini ve kamuoyunda yanlış algılar oluştuğunu belirtti.

Soruşturma süreci devam ederken, elde edilen verilerde bazı eksiklikler olduğunu ve geri dönük kamera kayıtlarının da incelendiğini vurguladı. Eren, tüm bu bilgiler ışığında, kamuoyuna doğru bilgilendirme yapmanın önemine değindi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
Libya Merkez Bankası Krizine Çözüm İçin Pazarlıklar Başladı
5
Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama
6
Gündem Özeti: 13 Eylül 2024 Etkinlikleri ve Gelişmeleri

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!