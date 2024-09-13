Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama

Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Açıklama

Diyarbakır Barosu'nun Başkanı Nahit Eren, genç kadın Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturma hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Eren, tutuklu ve gözaltında olan kişilerin telefonlarının incelendiğini ve silinen verilere ulaşmak için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

Narin Güran'ın Ölümü

Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolarak, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tutuklamalar ve İddialar

Eren, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın öldürmeye iştirak etmekten dolayı mahkemeye sevk edildiğini belirtti. Diğer kişilerle ilgili olarak da "suç delillerini gizlemek" suçu üzerinden işlem yapıldığını söyledi.

Telefonda İncelemeler Sürüyor

Bir gazetecinin, Salim Güran'ın silinen mesajlarına dair sorusuna Eren, şu yanıtı verdi: "Gözaltında olan ve daha önce tutuklananların telefonlarındaki inceleme süreçlerine devam ediliyor. Bazı telefonların silinen bilgilerine erişim sağlamak için çalışmalara devam ediliyor."

İştirak ve Katliam İddiası

Nahit Eren, cinayet soruşturması hakkında şunları ifade etti:

"Bir suçun işlenmesine karar veren, birlikte gerçekleştiren ve o suçun işlenmesine yardım eden kişi de o suça iştirak etmiş olur. Burada birden fazla kişi tarafından iştirak söz konusu. Azmettirenler de iştirake girer.”

Gizli Tanık İddiaları

Eren, bir gizli tanığın olmadığını, soruşturma sürecinde bazı bilgilerin gizliliğinin ihlal edildiğini ve kamuoyunda yanlış algılar oluştuğunu belirtti.

Soruşturma süreci devam ederken, elde edilen verilerde bazı eksiklikler olduğunu ve geri dönük kamera kayıtlarının da incelendiğini vurguladı. Eren, tüm bu bilgiler ışığında, kamuoyuna doğru bilgilendirme yapmanın önemine değindi.