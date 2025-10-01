Diyarbakır Çayönü Tepesi'nde 8 Mezar Gün Yüzüne Çıktı

Diyarbakır Çayönü Tepesi'nde 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Kazı çalışmaları ve bulunan buluntular

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesinde yürütülen 2025 yılı kazı çalışmalarında 8 mezar gün ışığına çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Mayıs ayından bu yana sürdürülen saha çalışmaları, Doç. Dr. Savaş Sarıaltun'un başkanlığında; Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal koordinasyonunda, alanında uzman arkeolog ve antropologların katılımıyla yürütülmektedir.

Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, tespit edilen mezarlardan birinin Neolitik Döneme ait olduğunu, diğer yedisinin ise İlk Tunç Çağı II dönemine tarihlendiğini açıkladı.

Neolitik döneme ait mezar, Kanallı Yapılar Evresine ait bir yapının batı kenarında basit bir gömü şeklinde ortaya çıkarıldı. İlk Tunç Çağı II dönemine tarihlenen diğer mezarlar gömü biçimleri açısından farklılık gösteriyor: üçü basit toprak, ikisi küp, diğer ikisi taş kapaklı ve sandık tipi mezar olarak belgelendi.

Mezarlar içerisinde dokuz tüm kap ölülere bırakılmış hediye olarak bulundu. Ayrıca mezarların çevresinde, mimari olarak mezarları taklit eden ve sembolik anlam taşıyan iki 'hediye çukuru' tespit edildi; çukurlardan biri boşken, diğerinde dış mezar hediyesi olarak beş tüm kap yerleştirildi.

Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, elde edilen yeni bulguların Çayönü Tepesi'nin yalnızca Neolitik Dönemde değil, İlk Tunç Çağı'nda da ritüel ve gömü uygulamaları açısından önemini koruduğunu belirterek, bu mezarların dönemin inanç sistemi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısına ilişkin önemli bilimsel veriler sunduğunu vurguladı.