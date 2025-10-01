Diyarbakır Çayönü Tepesi'nde 8 Mezar Gün Yüzüne Çıktı

Diyarbakır'ın Çayönü Tepesi'nde 2025 kazılarında 8 mezar bulundu; bir Neolitik, yedisiyse İlk Tunç Çağı II dönemine ait olarak tespit edildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:47
Diyarbakır Çayönü Tepesi'nde 8 Mezar Gün Yüzüne Çıktı

Diyarbakır Çayönü Tepesi'nde 8 mezar gün yüzüne çıkarıldı

Kazı çalışmaları ve bulunan buluntular

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesinde yürütülen 2025 yılı kazı çalışmalarında 8 mezar gün ışığına çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Mayıs ayından bu yana sürdürülen saha çalışmaları, Doç. Dr. Savaş Sarıaltun'un başkanlığında; Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal koordinasyonunda, alanında uzman arkeolog ve antropologların katılımıyla yürütülmektedir.

Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, tespit edilen mezarlardan birinin Neolitik Döneme ait olduğunu, diğer yedisinin ise İlk Tunç Çağı II dönemine tarihlendiğini açıkladı.

Neolitik döneme ait mezar, Kanallı Yapılar Evresine ait bir yapının batı kenarında basit bir gömü şeklinde ortaya çıkarıldı. İlk Tunç Çağı II dönemine tarihlenen diğer mezarlar gömü biçimleri açısından farklılık gösteriyor: üçü basit toprak, ikisi küp, diğer ikisi taş kapaklı ve sandık tipi mezar olarak belgelendi.

Mezarlar içerisinde dokuz tüm kap ölülere bırakılmış hediye olarak bulundu. Ayrıca mezarların çevresinde, mimari olarak mezarları taklit eden ve sembolik anlam taşıyan iki 'hediye çukuru' tespit edildi; çukurlardan biri boşken, diğerinde dış mezar hediyesi olarak beş tüm kap yerleştirildi.

Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, elde edilen yeni bulguların Çayönü Tepesi'nin yalnızca Neolitik Dönemde değil, İlk Tunç Çağı'nda da ritüel ve gömü uygulamaları açısından önemini koruduğunu belirterek, bu mezarların dönemin inanç sistemi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısına ilişkin önemli bilimsel veriler sunduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Düzce Valisi Aslan, 5. Sınıf Başkanı Alper Cinel'in Sözünü Yerine Getirdi
4
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
5
Muş Valiliği'nden İŞKUR ile 500 Kişilik TYP Alımı Başlıyor
6
İstanbul'da 1. Dünya Girişimsel Nöroloji ve Nöroşirürji Kongresi Başladı
7
Balıkesir'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin