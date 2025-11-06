Diyarbakır Çınar'da Akaryakıt İstasyonunda Tır Yangını — Facianın Eşiğinden Dönüldü

Diyarbakır Çınar'da akaryakıt istasyonunda tır yangını: facianın eşiğinden dönüldü

Olayın ayrıntıları

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Diyarbakır-Çınar karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tırda bulunan pamuk henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluştu. Akaryakıt istasyonu çevresinde herhangi bir yaygın yangın veya ikinci bir tehlike gözlenmedi.

Konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

