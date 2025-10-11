Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması başladı — Yapıcıoğlu'ndan çağrı

Diyarbakır'da düzenlenen 10. Alimler Buluşması başladı; Yapıcıoğlu çözüme vurgu yaptı, çok sayıda ülkeden temsilci katıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:47
Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması başladı — Yapıcıoğlu'ndan çağrı

Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması başladı

Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından düzenlenen 10. Alimler Buluşması, Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Program iki gün sürecek.

Programa Türkiye'nin yanı sıra Moritanya, Mısır, İran, Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Ürdün gibi ülkelerden temsilciler katıldı.

Açılışta Yapıcıoğlu'nun Mesajı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İslam aleminin çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek, ortak akıl ve istişareyle çözüm aramanın önemine vurgu yaptı. Yapıcıoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Vahşi düşmanın gücü, sahip olduğu silahlar değil bizim dağınıklığımız ve dünyevileşmemizdir. 2 milyara yakın nüfusa sahip İslam ülkeleri maalesef 2 milyon Müslümanı Batılı ülke yöneticilerinin olmayan insafına terk etti. Bir avuç katil gözlerimizin önünde kardeşlerimize soykırım uyguladı, ümmetin onurunu çiğnedi, bizler uzaktan dua edip ağlamakla, soykırımcılara lanet etmekle yetindik."

"İnsanımıza 40 yılı aşkın bir süredir acılar yaşatan şiddet ve terör sorununun sona erdirilmesi, kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi için çalışma ve gayretlerimiz devam ediyor. İnşallah bu hayırlı sonuçların gerçekleşmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu mesele bir hak, hukuk meselesidir. Hukuk tesis edilemediği için tahakkuk edemeyen kardeşliğimiz zarar görmüştür. Bin yıllık kardeşliğin temeli ortak inancımızdır. Bu temel sağlamdır ve kardeşliğin devamı da bu temelde olacaktır."

Diğer Konuşmacılar

Programda, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Saniullah Farahmand, Hamas'ın sözcülerinden Fevzi Barhum ile Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Enver Kılıçarslan da birer konuşma yaptı.



Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından düzenlenen "10. Alimler Buluşması" başladı. Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve iki gün sürecek olan programa, Türkiye'nin yanı sıra Moritanya, Mısır, İran, Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Ürdün'den temsilciler katıldı.



