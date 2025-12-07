Diyarbakır'da 11 Ayda 3 bin 392 Kaza: 34 Ölü, 5 bin 635 Yaralı

Diyarbakır'da 11 aylık trafik bilançosu endişe yarattı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre Diyarbakır'da son 11 ayda meydana gelen trafik kazaları kentte alarma neden oldu.

Kasım ayı verileri

Kasım ayında kentte toplam 311 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti ve 509 kişi yaralandı.

11 aylık bilanço

Yılın ilk 11 ayında toplam 3 bin 392 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 34 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 635 kişi yaralandı. Rakamlar, trafik güvenliği konusunda kapsamlı önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.

Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yürütülen farkındalık çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istedi.

