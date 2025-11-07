Diyarbakır'da 14 Yıl Sonra Tüp Bebek Başarısı: Naime ve Faruk Sarsılmaz

Diyarbakır'da 14 Yıl Sonra Evlat Sevinci

Diyarbakır’da Naime ve Faruk Sarsılmaz çifti, uzun süren tedavi süreçleri sonrası 14 yıllık bekleyişin ardından çocuk sahibi olmanın sevincini yaşadı.

Tedavi süreci ve tanı

36 yaşındaki Naime Sarsılmaz ve 40 yaşındaki Faruk Sarsılmaz çifti, çocuk sahibi olamayınca tıbbi destek arayışına girdi. Naime Sarsılmaz’a konulan ileri yaş ve yumurta tembelliği tanısı sonrası çift, farklı tedavi yöntemleriyle süreci sürdürdü.

Uygulanan destekleyici yöntemler

Çift, kadın doğum ve tüp bebek uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer tarafından yapılan akupunktur, PRP, fitoterapi ve eksozom gibi destekleyici uygulamalarla yürütülen tedavi, sabır ve istikrarla devam etti.

Sonuç ve uzman değerlendirmesi

Sarsılmaz çifti, 14 yıllık hasretin ardından gebelik müjdesi aldı. Prof. Dr. Çoksüer, bu umut dolu hikayenin, hem ileri yaş hem de düşük yumurtalık rezervi nedeniyle umudunu kaybeden birçok çift için önemli bir örnek oluşturduğunu söyledi.

