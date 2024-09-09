Diyarbakır'da 145 TOKİ Konutunun Anahtar Teslim Töreni Gerçekleşti

Diyarbakır'da TOKİ Konutlarının Anahtarları Teslim Edildi

Diyarbakır'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 145 konutun anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Kutlamalar, AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi.

Deprem Sonrası Yeniden İnşa

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ile başlatılan konut projeleri sonucunda, Diyarbakır'ın Çermik ilçesine 43, Çüngüş ilçesine ise 102 konut inşa edildi.

Hak Sahiplerine İyi Dilekler

Törende konuşan Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün yapılacak kura ile 145 hak sahibine konutlarının teslimini yapıyoruz, 4 hak sahibine ise ilerleyen süreçte evleri teslim edilecek,” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Ayaz, bu konutların depremden etkilenen ailelere bir umut kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca Diyarbakır 3. Noteri Mehmet Turgut İlikçioğlu da konutların yeni sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.

Anahtar Teslimi

Yapılan konuşmaların ardından kura ile belirlenen hak sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi. Bu süreç, deprem sonrasında yeniden inşa edilen toplu konutların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.