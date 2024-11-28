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Diyarbakır'da 16 Ruhsatsız Tabanca ve 31 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar bulundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:54
Diyarbakır'da 16 Ruhsatsız Tabanca ve 31 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyon İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi.

Yasa Dışı Faaliyetlere Karşı Operasyon

Açıklamada, operasyonun amacı; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak olarak belirtildi. Bu doğrultuda, Yolçatı Mahallesi kırsalında yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu maddeleri saklayan şahıslar adalete teslim edilmek üzere tespit edildi.

Operasyon kapsamında, kayalık alan içerisinde saklanan jelikan bidon ve çuval içerisinde farklı marka ve modelde 16 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 26 kilogram toz ve 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bu tür operasyonların devam edeceği ve yasa dışı faaliyetlere geçit verilmeyeceği vurgusu yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele...

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca ve 31 kilogram esrar ele geçirildi.

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