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Diyarbakır'da 1600 Yıl Öncesine Ait Hristiyan Mezarı Bulundu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki kazılarda, Hristiyan din adamlarına ait olduğu düşünülen 2 mezar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:28
Diyarbakır'da 1600 Yıl Öncesine Ait Hristiyan Mezarı Bulundu

Diyarbakır'da Tarihi Keşif: Hristiyan Mezarlığı Ortaya Çıktı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki kalede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Hristiyan din adamlarına ait olduğu değerlendirilen iki mezar bulundu. Bu mezarların, 1600-1900 yıl öncesine tarihlendiği belirlendi.

Kazı Çalışmaları ve Tarihi Alan

Kazılar, Eğil Kalesi'nde, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberlerinin defnedildiğine inanılan bölgede devam ediyor. 2021 yılında başlatılan çalışmalarda, Kralkızı Baraj Gölü ve tarihi sarnıçlarla çevrili Eğil ilçesi, bölgenin kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla inceleniyor.

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vecihi Özkaya liderliğindeki kazı ekibi, mezarların, 1900 yıllık kaya kilisesinin çevresinde yoğunlaştığını belirtti. Kazılar sırasında, kırmızı haç sembolleri ile süslenmiş kilisenin alt kısmında yapılan çalışmalar sonucunda, iki mezara ulaşıldı.

Mezarların Önemi

Prof. Dr. Özkaya, bu alandaki kazıların sadece bir kaya kilisesi değil, aynı zamanda bir kilise kompleksi içerdiğini ortaya koyduğunu ifade etti. Kazılarda yer alan mezarların, Hristiyan azizlerinden birine ait olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca, yapılan araştırmalar, bu kilisenin milattan sonra 1. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında önemli bir merkez konumunda olduğunu gösteriyor.

Özkaya, mezarların yapımında insan eliyle şekillendirilmiş özelliklerin bulunduğunu, içlerinde ayinlerin yapıldığına dair izlerin de tespit edildiğini bildirdi:

"Mağaralar, içinde ayinler düzenlendiğine dair birçok özellik barındırmaktadır. Bu alanda gömülü olanların kutsal kişiler olabileceği düşünülmekte."

Geleceğe Dönük Planlar

Prof. Dr. Özkaya, 2024 yılı itibarıyla kaya kilisesi çalışmalarının tamamlanarak, saray baş kule kazılarına geçileceğini duyurdu. Eğil’in, tarih ve kültürel mirasıyla birlikte turizme kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Özkaya, bu kazılarla en erken Hristiyanlık dönemine ait izlerin saptandığını ve önümüzdeki süreçte en erken İslam izlerini tespit etmek için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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