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Diyarbakır'da 20. Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali Başladı

Diyarbakır'da 20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali, Devlet Tiyatrosu'nun sahnelemesiyle başladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:18
Diyarbakır'da 20. Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali Başladı

Diyarbakır'da 20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali

Diyarbakır, 11 Ekim 2023 - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katılımıyla başlayan "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Devlet Tiyatrosu'nun ünlü eserlerinden biri olan "Devlet Ana" ile kapılarını açtı. Festivale ait etkinlikler 11-22 Ekim tarihleri arasında sürecek.

Festivalin Amacı ve Önemli Mesajlar

Açılış töreninde konuşan Karadağlı, festivalin Türk tiyatrosunun en önemli etkinliklerinden biri haline geldiğini belirtti. "Kültürel mirası yaşatma hedefindeyiz" diyen Karadağlı, yerli yazarların eserlerini sahneye taşımak suretiyle tiyatronun etkisini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Karadağlı ayrıca, "Bu festival, Orhan Asena'nın Türk tiyatrosuna katkılarının bir göstergesi. Her bir oyun, bizlere geçmişi, bugünü ve geleceği düşünmemiz için yeni kapılar aralıyor," dedi.

Katılımcılara Teşekkür ve Festival Programı

Festivalde yer alan sanatçılara ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden Karadağlı, bu yıl Devlet Tiyatroları repertuarından birçok önemli oyunun sahneleneceğini söyledi. Festivalde gösterilecek oyunlar arasında Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerden birçok değerli eserin yer alacağı belirtildi.

Festival kapsamında sergilenecek oyunlar arasında "Bence Katil Öldürdü", "Masal Yolu", "Gizli Bahçenin Bezelyesi" gibi pek çok önemli eser bulunuyor. Tüm sanatseverlerin bu eşsiz kültürel etkinliği kaçırmamaları önerildi.

Festival, Diyarbakır'da büyük bir heyecanla karşılandı ve yerli tiyatroya olan ilginin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca...

Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Devlet Ana" oyunuyla başladı.

Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca...

Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Devlet Ana" oyunuyla başladı.

Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca...

Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Devlet Ana" oyunuyla başladı.

Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca...

Diyarbakır'da "20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Devlet Ana" oyunuyla başladı.

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