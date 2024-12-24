Diyarbakır'da 22 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Gazi Ortaokulu'nda, Yerli Malı Haftası etkinliği sırasında 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Etkinlik kapsamında evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen bazı öğrenciler, rahatsızlık hissetmeye başladı. Okul yetkililerinin bu durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Hastaneye Sevk ve Sonuçlar

Hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, 22 öğrenciyi ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.