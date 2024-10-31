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Diyarbakır'da 3 Araçlı Kaza: 15 Öğretmen Yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen kazada 15 öğretmen yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:19
Diyarbakır'da 3 Araçlı Kaza: 15 Öğretmen Yaralı

Diyarbakır'da Meydana Gelen Kazanın Ayrıntıları

Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı bir trafik kazasında, 15'i öğretmen toplam 17 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Süt taşıyan Z.T. yönetimindeki 21 AAL plakalı kamyonetin, Doğanlı Mahallesi'nde T.B. tarafından kullanılan 34 JFS plakalı otomobile çarpmasıyla başladı. Kamyonet, daha sonra öğretmenleri taşıyan İ.T. idaresindeki minibüsle de çarpıştı.

Acil Müdahale

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında kamyonet ve minibüsün sürücüleri ile minibüsteki 15 öğretmen yer alıyor.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi ve tedavi altına alındı.

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