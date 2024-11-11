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Diyarbakır'da 3 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı

Diyarbakır'da çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:54
Diyarbakır'da 3 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Kurtarıldı

Diyarbakır'da Yangın Alarmı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Muradiye Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Yangının, binanın merdiven boşluğundaki malzemelerden kaynaklandığı bildirildi.

Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Yangın sonrası binayı saran yoğun duman nedeniyle, 3. katta yaşayan Özkan A. (44) ve kızları Tuana (11) ile Elifsu A. (7) balkona çıkmak zorunda kaldı. Aynı zamanda apartmanın diğer katlarında yaşayan Sultan A. (88) ve Meral A. (45) da dumandan dolayı dışarıya çıkamadı.

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 5 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları ise kask kamerası tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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