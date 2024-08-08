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Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

3. Sanayi Sitesi'ndeki yangın sonrası itfaiye ekiplerine müdahale yapıldı, yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:16
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Yangın Söndürüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesi'ndeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, oto yedek parçası satan bir iş yerinde çıkmıştı.

Yangının Yayılması ve Müdahale

Yangın, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde başlayarak hızla 3 farklı iş yerine sıçradı. Bölgedeki yangın ihbarının ardından itfaiye, police, 112 Acil Sağlık ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri olay yerine gönderildi.

Dumandan Etkilenen Ekipler

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye eri dumandan etkilendi. 112 Acil Sağlık ekipleri, etkilenen personeli ambulanslarda müdahale etti.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yapılan yoğun müdahale ile yangın kontrol altına alındı, şu an bölgede soğutma çalışmaları sürdürülmektedir.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde 4 iş yerine yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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