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Diyarbakır'da 45 Çiftçiye 27 Ton Sertifikalı Çeltik Tohumu Desteği

Diyarbakır'da 45 çiftçiye 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak. Vali Zorluoğlu, tarımda büyük gelişmeler olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 17:22
Diyarbakır'da 45 Çiftçiye 27 Ton Sertifikalı Çeltik Tohumu Desteği

Diyarbakır'da Çiftçilere Sertifikalı Tohum Desteği

Diyarbakır'da 45 çiftçiye, 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak. Vali Murat Zorluoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen Karacadağ Çeltiği Tohumu Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da en önemli sektörün tarım olduğunu belirtti.

Silvan Sulama Barajı Projesi ve Tarımda Dönüşüm

Zorluoğlu, Silvan Sulama Barajı Projesi'nin tamamlanmasıyla tarımda çok önemli gelişmeler olacağını ifade ederek, Diyarbakır'da bu yıl 10 bin dekarlık alanda Karacadağ pirincinin ekimi yapılacağını kaydetti. "Diyarbakır tam anlamıyla bir tarım şehridir ve geleceğinde bu özelliği çok daha ön plana çıkacak," dedi.

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın 6,5 milyon dönüm tarım arazisine sahip olduğunu, bunun 3'te birinin suyla buluştuğunu vurguladı. "Bu Diyarbakır, bölge ve Türkiye ekonomisi için çok önemli bir gelişmedir. Çünkü sulama imkanının gelmesiyle birlikte tarım üretiminin iki üç kat artacağını değerlendiriyoruz," şeklinde ifade etti.

Karacadağ Pirinci Üretimi Yaygınlaşıyor

Aromasından dolayı tescilli olan Karacadağ pirincinin çok özel bir ürün olduğunu anlatan Zorluoğlu, üretiminin yaygınlaşmasını hedeflediklerini kaydetti. "Çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığımızın ciddi bir desteği olacak. 27 ton civarında bir tohumu çiftçilerimize hibe olarak dağıtacağız," dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise "Karacadağ Çeltiği Üretimini Yaygınlaştırma ve Geliştirme Projesi"nin Bağlar, Çermik, Çınar, Ergani ve Kayapınar ilçelerinde hayata geçirileceğini bildirdi. Alan, bu proje kapsamında 45 üreticiye 27 ton çeltik tohumu dağıtımının yapılacağını duyurdu.

Diyarbakır'da 45 çiftçiye, 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak. Çiftçiler...

Diyarbakır'da 45 çiftçiye, 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak. Çiftçiler, kendilerine verilecek çeltik tohumunu inceledi.

Diyarbakır'da 45 çiftçiye, 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak. Çiftçiler...

Diyarbakır'da 45 çiftçiye, 27 ton sertifikalı çeltik tohumu desteği sağlanacak. Çiftçiler, kendilerine verilecek çeltik tohumunu inceledi.

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